Guarda Municipal faz alerta sobre riscos do uso de cerol nas pipas

Férias escolares e ventos mais fortes marcam os meses de julho e agosto, incentivando a prática de uma das brincadeiras preferidas das crianças: soltar pipa, ou, como é conhecida popularmente, papagaio. Apesar de a distração ser uma forma de manter as crianças longe da televisão e de outros aparelhos eletrônicos, a prática pode tornar-se perigosa quando entram em cena as linhas com cerol ou a linha chilena.

Utilizado para cortar as linhas das pipas adversárias, o cerol (mistura de cola e vidro moído) oferece grandes riscos para ciclistas, motociclistas e pedestres, podendo fazer vítimas fatais. Ainda mais perigosa, a linha chilena tem um poder de corte quatro vezes maior, que pode danificar até mesmo redes elétricas, o que aumenta a preocupação das autoridades.

Durante o mês de julho, a Guarda Municipal de Dourados realizou cerca de 10 recolhimentos de material com cerol. O alerta é para os pais, que devem evitar o uso desses produtos pelas crianças.

“De acordo com a Lei municipal (Nº 4.140, de 06/2017), o usuário pode pagar multa de meio salário mínimo, além de responder civil e criminalmente pelos danos físicos ou materiais que possam vir a acontecer. Caso o usuário seja menor de 18 anos, os pais ou responsável responderá pelos seus atos”.

A lei ainda estabelece punição para quem for pego comercializando qualquer um dos produtos, que poderá receber multa de meio salário mínimo ou até ter o seu alvará de localização e funcionamento cassado.

A Guarda Municipal pede o apoio da comunidade e se coloca à disposição para denúncias por meio dos números 199, 153 ou (67) 3424-2309.

