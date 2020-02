Hamburgueria terá chopp em dobro para campo-grandenses torcerem por Renata

A família da professora de Campo Grande, Renata Furtado, a “Renatinha” acompanhará o resultado da votação da Casa de Vidro na hamburgueria Don menegazzo, na região dos Altos da Avenida Afonso Pena.

Renatinha e mais três pessoas estão confinados na Casa de Vidro instalada em um shopping do Rio de Janeiro, onde é observada pelos telespectadores do Big Brother Brasil (BBB). Uma votação acontece na internet para decidir quem entrará. Renata disputa uma vaga com a modelo mineira, Ivy Moraes.

Para agradar os torcedores de Renatinha, a harburgueria oferecerá Chopp Eden Pilsen a noite toda. O Don Menegazzo trabalha com ampla carta de drinks, chopps, cervejas, hambúrgueres (incluindo opção vegetariana e adapatação para vegana) e porções. Clique aqui e conheça o estabelecimento.

Serviço

Local: Don Menegazzo - Rua Abdul Kadri, 52 - Chácara Cachoeira (altos da Afonso Pena)

Horário: a partir das 18h

