Harfouche diz que vai recorrer ao TSE

Depois de ter perdido no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, o Promotor Harfouche, foi pra cima de seus opositores que publicamente pediram para que os eleitores não votem na candidatura do Avante, no próximo domingo (15).

Antes mesmo da decisão da Justiça Eleitoral, que indeferiu a candidatura do promotor, vários candidatos já orientavam os eleitores sob o risco dos votos de Harfouche serem nulos. Harfouche, por sua vez, agradeceu aos seus adversários e emendou que isso “ajuda na campanha”. Ele refutou essas falas: “Voto útil é na gente. Então, quando os outros candidatos pedem que votem voto útil, tá pedindo pra você votar em mim, por que é o único que tem chance de levar você ao segundo turno. Eu peço até aos meus colegas candidatos votem em mim”, disse.

Harfouche falou à imprensa nesta tarde que vai recorrer da decisão do TRE-MS que o manteve impugnado por não ter saído do Ministério Público para concorrer à prefeitura. Agora, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidir a situação do promotor candidato. O argumento de Harfouche, que outro entendimento na eleição passada da parte do TRE o blinda é equivocado.

Os registros de candidatura são individuais e analisados caso a caso.

