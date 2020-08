Homem morre após ser encontrado com o corpo queimado

Edilson da Silva Ribeiro, de 48, morreu neste domingo (23), no Hospital da Vida, em Dourados. Ele foi hospitalizado às 7h com queimaduras no corpo, após ter a casa incendiada, na Aldeia Ñu Verá.

Segundo o site Dourados News, a irmã da vítima, identificada como Marilda, relatou que o indígena Roque Sarati informou que a casa onde Edilson morava foi queimada e ele estava do lado de fora da residência.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e a vítima socorrida para o Hospital da Vida, porém, acabou morrendo por causa das queimaduras.

