Homens discutem em bar e mulher é atingida por garrafa

Durante a madrugada deste sábado (13), uma jovem de 27 anos ficou ferida após ter uma garrafa arremessada contra a sua cabeça. O fato ocorreu durante uma confusão em um bar, em Ponta Porã.

A discussão entre dois clientes bêbados teria começado por volta das 2h da madrugada, e segundo o boletim de ocorrência, um deles teria arremessado uma garrafa, para acertar o outro homem com quem estava discutindo, mas a garrafa acertou a cabeça da mulher.

Ela foi socorrida com um corte no supercílio. Pessoas que estavam no bar ainda tentaram espancar o autor com socos e chutes, mas os seguranças do bar impediram o linchamento. A polícia foi chamada até o estabelecimento e o homem levado para a delegacia.

