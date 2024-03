HorÃ³scopo do dia - Veja a previsÃ£o para o seu signo 19/03/2024

A terça-feira vem para trazer boas noticias, com destaque para surpresas profissionais. Confira o que o horóscopo reserva o seu dia:

Capricórnio

Seu signo tem um jeitão fechado e nem sempre se abre com os outros, mas hoje a história é outra! Seu comportamento estará bem diferente e você vai esbanjar habilidade para se expressar. Tende a deixar as inibições e reservas de lado para interagir mais com as pessoas, trocar ideias e conversar, sinal de que vai se entrosar bem com todo tipo de gente. Isso não só vai facilitar e favorecer seus contatos no trabalho como também vai animar as relações em geral e alegrias estão previstas, principalmente no amor. Afinidades serão descobertas, sentimentos mais fortes podem brotar e a vontade de se amarrar vai crescer. Mas não deixe nada para depois porque o clima vai virar à noite e nem tudo pode fluir como você espera.

Aquário

O astral segue positivo para suas finanças e o cenário é amplamente favorável para encher o bolso, aquariane! Hoje não faltarão inspiração e ideias criativas para ampliar seus ganhos e você tem mais é que aproveitar essa maré sortuda para guardar um dinheirinho: há belas chances de bancar um sonho de consumo. No trabalho, o período é de estabilidade e quem busca uma vaga pode se deparar com boas ofertas de emprego. As relações pessoais vão ficar mais animadas do meio da tarde em diante e a vida amorosa será o maior destaque. O desejo de se amarrar vai crescer, mas se quer embarcar em namoro sério, reflita sobre suas atitudes e evite reações intempestivas ou pode assustar o crush. O romance vai pedir mais diplomacia à noite.

Peixes

Sol e Netuno seguem ao seu lado e serão seus grandes aliados, piscianjo! Os dois trocam figurinha com a Lua e garantem um período superpositivo, principalmente no trabalho e na paixão. Suas qualidades vão ficar turbinadas, seu charme estará irresistível e o momento é propício para realizar as suas maiores aspirações. Ótimas oportunidades devem surgir no serviço e seus talentos podem render uma promoção. Se está na solteirice, prepara o coração porque vai chover crush querendo te conhecer melhor. Mas aproveite essas vibes o quanto antes porque o clima fecha ao anoitecer e desafios aparecem em seu horizonte. Suspeitas infundadas podem azedar o romance e incertezas podem surgir na pista, afetando os planos de conquista, se está a fim de alguém.

Áries

Hoje você vai valorizar sua privacidade e pode sentir mais vontade de ficar em casa, bebê! Se tiver condições trabalhar no seu canto e cuidar dos deveres sem intromissões alheias, deve render bem mais. A vida social atravessa um período de poucos estímulos, mas a paradeira está com as horas contadas e o astral vai mudar geral do meio da tarde em diante, quando a Lua desembarca no seu paraíso. Seu carisma e seducência virão à tona e você vai atrair amizades, contatinhos e admiradores sem fazer o menor esforço. Surpresas e emoções intensas devem marcar presença na paixão, mas convém ir devagar e agir com calma à noite. Há risco de confundir sentimentos e enfrentar perrengues, ainda mais com alguém da turma.

Touro

Sua comunicação, simpatia e habilidade para interagir ficam tinindo e o dia será dos mais movimentados em seus contatos, tourinha! No trabalho, o período é top para ampliar a clientela e quem lida com comércio, transportes, entregas, aplicativos, ensino ou atua junto ao público pode se dar bem. Só que o clima vai mudar na metade da tarde e as atenções se voltam para a vida familiar. Talvez seja preciso resolver algum assunto mais urgente em casa, mas o xodó vai dar uma força. Se o coração está solitário, o desejo de ter um mozão para chamar de seu aumenta e pode te encorajar a procurar um antigo paquera. Só não espere muito à noite, quando desencontros e obstáculos podem melar seus planos.

Gêmeos

Lacrar e lucrar serão as prioridades hoje e não vai faltar motivação para se empenhar, tudo para garantir melhorias na renda e na conta corrente. As expectativas são altas e você tem plenas condições de chegar aonde quer. À tarde, a Lua muda de cenário e promete deixar sua capacidade de expressão ainda mais empoderada do que já é. Ao esbanjar boa lábia e mostrar porque a comunicação é seu ponto forte, você saberá agradar e convencer quem quer que seja e pode dar um show em seus contatos. Porém, evite ficar se achando e não conte muito com a magia das palavras à noite, quando quiprocós podem acontecer. Plutão deixa seu jeito mais imprevisível, esquentado e atritos não estão descartados, principalmente com o love.

Câncer

A Lua segue em seu signo até a metade da tarde e troca likes com Netuno e o Sol, anunciando um período perfeito sem defeitos para você evoluir e prosperar, caranguejinha! Novas oportunidades devem surgir, seus talentos vão ganhar visibilidade e os caminhos estarão abertos para o seu sucesso. Contatos com pessoas e assuntos diferentes e distantes podem acelerar seu progresso e as chances de faturar só aumentam durante o dia. Só que os astros recomendam a ligar o radar e se cuidar com mais carinho à noite, quando tensões, tretas e preocupações podem derrubar sua energia. No lado amoroso, convém pegar mais leve e aparar arestas com sua carametade. Ciúme será o maior inimigo do romance e também pode atrapalhar os contatinhos.

Leão

Suas impressões e seus instintos vão ficar despertos durante boa parte do dia e você pode encontrar soluções engenhosas e rentáveis se prestar mais atenção nos avisos do seu sexto sentido. Negociações e investimentos estarão favorecidos e há chance de sair no lucro, só que o astral vai mudar e a Lua traz surpresinhas ao entrar em seu signo às 16h32, deixando seu jeito mais extrovertido, animado e sociável. A vontade de rolezar aumenta, sua seducência também se eleva e você vai fazer um tremendo sucesso nos contatinhos. Pena que o clima fica meio tumultuado à noite e tensões estão previstas em suas relações pessoais. Convém controlar o orgulho e mostrar mais jogo de cintura para evitar perrengues, sobretudo com o mozão.

Virgem

O dia começa repleto de boas vibes, suas esperanças se fortalecem e não vai faltar inspiração para alcançar seus ideais. Seu lado prestativo vem à tona e você vai se relacionar numa ótima com quem convive e trabalha. O serviço deve fluir sem empecilhos e será mais fácil sobressair em grupos e equipes – confie em sua capacidade de liderança! Porém, o clima dá uma guinada no meio da tarde e a Lua entra em seu inferno astral, apontando risco de aborrecimentos e bagacinhas. Os momentos de maior instabilidade devem rolar à noite, a saúde vai oscilar e convém ter muita calma nessa hora para não se estranhar com as pessoas à sua volta. Na paixão, cismas podem surgir e é melhor não criar tantas expectativas.

Libra

O desejo de crescer e trinfar será o grande estimulo para você dar o seu melhor no trabalho e a terça promete, meu docinho! Suas habilidades e talentos vão ficar cristalinos e vitórias importantes podem ser alcançadas, dobrando as chances de se firmar na carreira. Aproveite o período até o meio da tarde para mostrar do que é capaz e arrasar em suas atividades. Mas o astral vai mudar junto com a Lua e outros interesses vão concentrar suas atenções, principalmente as amizades e os contatinhos. Seu lado desinibido, sociável e extrovertido virá à tona e paqueras devem surgir em qualquer lugar, só não marque touca à noite, quando tretinhas e contratempos podem azedar uma conquista dada como certa. Altos e baixos no romance.

Escorpião

Se depender das estrelas, mudanças positivas estão previstas nesta terça e você terá razões de sobra para agradecer! Boas notícias devem chegar logo nas primeiras horas da manhã e tudo indica que vão proporcionar grandes alegrias. O período será embalado por energias sortudas e elas devem favorecer especialmente seus contatinhos. Sol e Netuno seguem brilhando em seu paraíso e trocam likes com a Lua, dando sinal verde para você consagrar uma conquista gloriosa. No lado profissional, não vai faltar incentivo para o seu sucesso e a chefia vai valorizar seu desempenho. Mas o astral vai dar uma guinada e instabilidades estão previstas ao anoitecer, quando há risco de enfrentar bagacinhas e desentendimentos. Tensões podem aflorar no convívio familiar e respingar até no romance.

Sagitário

Os interesses domésticos e familiares vão concentrar as atenções e você pode resolver uma porção de coisas que dizem respeito ao seu lar e aos parentes. Também será um bom momento para tratar de assuntos relacionados com documentos, cartório, espólio e divisão de bens. No trabalho, é hora de focar nos deveres e aplicar as experiências que acumula no currículo. Boas novidades devem rolar da metade da tarde em diante e quem revela é a Lua, que desembarca em Leão, atiçando seu espírito de aventura e seu desejo de alçar voos mais ousados. Você pode conhecer alguém especial fora de sua rotina, mas evite ir com muita sede ao pote à noite, pois atitudes e palavras precipitadas podem por o lance a perder.

