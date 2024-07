Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 24/07/2024

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quarta-feira (24), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

No trabalho, você vai dar um show de simpatia e saberá exatamente como se expressar para cativar os outros. Muitos contatos que fizer agora podem evoluir para uma amizade sincera com o tempo. Aproveite para compartilhar suas ideias, tirar vantagem do seu raciocínio rápido e melhorar a comunicação com os colegas. Mas também pode pintar mal–entendido pela manhã se não prestar atenção nas tarefas. Evite se distrair no serviço, Caprica. À noite, seu jeito animado tem tudo para conquistar admiradores e um bom papo será a melhor maneira de ganhar o coração do seu alvo. O romance fica mais leve e animado, especialmente se puderem dar um rolê por aí.

Aquários

As finanças pedem um cuidado extra na parte da manhã, meu cristalzinho, e o risco de gastar mais do que pode é real oficial. Ainda bem que o astral melhora e dá tempo de você receber uma boa notícia envolvendo dinheiro à noite. Se quer comprar algo mais caro ou investir na sua casa, pesquise os preços e vá em frente! No trabalho, seu faro para as boas oportunidades se destaca à tarde. Assuntos envolvendo grana devem se resolver de maneira favorável, mas não gaste o que nem recebeu ainda. Se tem compromisso, seu desafio será controlar a possessividade para manter a paz com o mozão. A sua busca por estabilidade pode esfriar as coisas na conquista.

Peixes

Você começa o dia com muito pique para correr atrás dos seus interesses, mas pode pintar mal–entendido com o pessoal de casa se quiser tudo do seu jeito. Aproveite para colocar assuntos pessoais em ordem, mas procure ser mais flexível em alguns pontos. No serviço, confie no seu taco e siga em frente sem dar bola para os invejosos de plantão. O seu jeito confiante pode fazer a diferença na hora de tomar decisões importantes. Suas chances na conquista serão maiores se esquecer de vez um amor antigo e partir pra próxima sem olhar pra trás. O romance conta com a proteção das estrelas e vocês dois podem se divertir muito, mas o ciúme será um problema logo cedo.

Áries

O desejo de diminuir um pouco o ritmo e ficar no seu cantinho tem tudo para crescer nesta quarta. Mas se não pode se dar a esse luxo, o jeito é arregaçar as mangas e encarar o batente! As estrelas avisam que pode ter problemas se falar mais do que deve ou se perder tempo fofocando com os colegas durante o expediente, então redobre a atenção com as palavras pela manhã. Siga sua intuição e aproveite para prestar mais atenção ao seu redor, assim pode aprender mais sobre os outros e sobre si mesma. Tá na pista? Um clima de mistério anima a paquera, mas invista com cautela naquele crush que não conhece direito. Você vai querer paz e sossego no romance.

Touro

No trabalho, você pode ter mil ideias para colocar em prática, mas é melhor fazer uma pesquisa primeiro pra não perder dinheiro investindo em algo duvidoso, Touro. O astral melhora aos poucos e seu jeito animado promete contagiar os outros, inclusive no trabalho. Você pode se sentir melhor se estender a mão a alguém que está precisando de uma força. As amizades também ganham destaque e prometem momentos divertidos para fechar esta quarta com o astral lá em cima! No romance, há sinal de sintonia com o par, ainda mais se valorizarem a companhia um do outro. A paquera promete muitas emoções e os amigos podem bancar o cupido à noite.

Gêmeos

A carreira segue concentrando boa parte da sua atenção e o seu esforço pode ser reconhecido agora. Pena que nem tudo é perfeito e críticas, atritos ou cobranças com colegas e com a chefia podem azedar o astral pela manhã. Mas você vai dar a volta por cima e pode até fazer planos a longo prazo mais tarde. Anote as suas ideias pra apresentar em outro momento. Você vai se importar mais com a opinião dos outros, Gêmeos, e vale dedicar uma atenção extra à sua aparência se quiser causar uma boa impressão. Sua popularidade será sua melhor arma pra movimentar a paquera. O par pode cobrar mais atenção se você anda pensando só em trabalho nos últimos dias.

Câncer

Você começa esta quarta a todo vapor e vai sobrar energia pra embarcar em uma viagem ou se divertir em um programa com os amigos. No trabalho, trocar experiências com pessoas que não pensam como você pode trazer um aprendizado maior do que esperava. Pela manhã, porém, seu maior desafio será manter o foco e não se distrair com qualquer coisinha. As tarefas em grupo devem correr melhor, especialmente se trabalha com educação ou com algo ligado à Justiça. O desejo de se movimentar e dar uma volta por aí à noite agita as coisas na paquera. Nem a distância será um problema na conquista! Aproveite para surpreender o mozão e fazer algo descontraído.

Leão

O desejo por mudanças segue em alta nesta quarta, Leão, e pode ser um bom momento para fazer uma grande faxina em casa ou jogar fora o que não usa mais. O trabalho passa por alguns altos e baixos, mas tudo indica que o resultado será o melhor possível para os seus interesses no final das contas. Se anda sonhando com um emprego novo, essa é a hora de dar o primeiro passo. Há sinal de tensão nas suas amizades pela manhã, por isso, esfrie a cabeça antes de fazer algo drástico porque pode se arrepender mais tarde. O desejo tem tudo para crescer e a química com o par será imbatível. Se está só, pode ser divertido desfilar por aí e deixar os contatinhos babando.

Virgem

Você começa o dia com mais disposição para interagir com os outros, Virgem, e tem tudo para curtir a companhia das pessoas que ama. Ótimo astral para encontrar parentes e amigos mais tarde e matar a saudade. No trabalho, pode surgir disputa com os colegas ou concorrência por uma nova vaga na parte da manhã, mas o astral melhora aos poucos. À tarde, fica mais fácil unir forças para atingir um objetivo ou até investir em uma sociedade nova. Tente manter a harmonia com todos à sua volta. Se o seu coração está livre, você vai buscar estabilidade, mas diminua um pouco as expectativas. O romance fica melhor se deixar as críticas para outro momento.

Libra

Nesta quarta, você vai precisar de pique extra para encarar as tarefas que precisam ser feitas com uma certa urgência. Não vai ser fácil deixar tudo em ordem, ainda mais se tiver dificuldade para manter a atenção no serviço pela manhã. A boa notícia é que o astral melhora ao longo do dia e você pode correr atrás do prejuízo se focar nas tarefas que precisam de atenção imediata. Não deixe a saúde em segundo plano e saiba respeitar seus limites na hora de farrear ou de trabalhar duro, Libra. A paquera tem chance de dar certo se está a fim de alguém que faz parte do seu dia a dia. Talvez o romance fique um pouco morno, mas faça um esforço para agradar o love.

Escorpião

A Lua segue firme em seu paraíso astral e o dia começa com um astral mais leve, Escorpião. Só que isso muda rapidinho e uma briga com quem ama pode azedar seu humor pela manhã. Explore seu charme pra voltar às boas rapidinho e não deixe que isso atrapalhe o seu foco no trabalho. Você conta com uma dose extra de sorte à noite e pode ter uma boa surpresa ao participar de um sorteio ou fazer uma fezinha. Se está só, seu charme deve mudar isso rapidinho! A previsão é de chuva de contatinhos no seu caminho à noite, já que estará irresistível. O romance passa por altos e baixos pela manhã, mas logo volta às boas com direito a momentos românticos e muito amor.

Sagitário

A relação com a família continua em destaque e você pode aproveitar para adiantar alguns serviços em casa ou começar uma reforma, se já estava nos seus planos. Seu lado mais prático segue em alta e pode surpreender os colegas, já que será difícil alguém atrapalhar a sua concentração hoje. Mas nem tudo será perfeito logo cedo e você precisa deixar a teimosia de lado se quiser manter a paz no ambiente de trabalho ou em casa. A noite será perfeita para curtir seu canto, botar os pés pra cima e relaxar! Lembranças de um amor antigo podem tirar o seu foco de uma nova conquista. Seu jeito protetor está on, mas o excesso de ciúme também vai dar as caras.

