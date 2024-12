Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 9/12/2024

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:



Capricórnio

Sua habilidade de comunicação dá as caras logo cedo e fica mais fácil adiantar contatos profissionais, mandar e–mails e fazer contatos. A entrada da Lua em Áries traz mais facilidade para lidar com tarefas que exigem espírito prático. Com foco e muita disciplina, você tem boas chances de se destacar no serviço e conquistar uma grana extra. Bom dia para comprar algo para a casa, fazer mudanças na rotina familiar e até trocar de endereço se já vinha pensando nisso há um tempo. Se quiser curtir o romance numa boa, seja flexível e controle o ciúme. Um programa caseiro pode ajudar a esquentar as coisas na intimidade. Um amor antigo pode reacender agora.

Aquário

Segundou, bebê, e a semana começa com notícias pra lá de positivas para as suas finanças. Aproveite para resolver qualquer assunto que envolve dinheiro no início da manhã, porque logo a Lua se muda pra Áries e é a sua habilidade para se comunicar que ganha destaque, inclusive no trabalho. Além da facilidade para se expressar, você poderá formar parcerias e atrair as pessoas sem fazer muito esforço, especialmente à tarde. Aproveite para espantar a solidão e reunir os amigos. Descontração e muito charme são tudo o que você precisa para fisgar quem deseja ou firmar um lance recente, meu cristalzinho. Altos papos e muito carinho temperam a vida a dois.

Peixes

Você começa a semana com pique de sobra pra correr atrás dos seus interesses, Peixes, mas o astral muda rapidinho e os assuntos que envolvem dinheiro passam a ganhar destaque. Há boas chances de encher o bolso, mas é melhor priorizar as tarefas que podem ser feitas a sós na parte da tarde. Você precisa fazer a sua parte, botar os pés no chão e se esforçar, porque o dinheiro não vai cair no seu colo de presente. Aproveite o astral favorável para investir mais na sua saúde e fazer escolhas saudáveis na alimentação. A paquera anda meio devagar e vai depender apenas dos seus esforços para dar certo. Você e o par podem entrar em acordo sobre os gastos do casal.

Áries

Segundou, Áries, e você começa a semana com vontade de ficar no seu canto e diminuir o ritmo. Ouça sua intuição, porque logo a Lua se muda para o seu signo e você vai dar um show na hora de correr atrás dos seus sonhos! Aproveite essa energia toda para definir novos objetivos e conquistar algo que sempre quis no trabalho. Vai sobrar jogo de cintura para se entender melhor com os outros, especialmente nas amizades. A sorte deve sorrir para os seus interesses à noite. Se tem planos para fazer algo mais romântico com o par, saiba que as estrelas enviam as melhores vibes. A paquera também se beneficia e pode usar e abusar do seu charme para encantar o crush

Touro

Logo cedo, aproveite para unir forças com colegas ou pessoas que têm os mesmos objetivos, pois terá facilidade para interagir com os outros. A chegada da Lua em seu inferno astral ainda pela manhã sinaliza que não é hora de compartilhar seus sonhos com qualquer um nem de fazer planos mirabolantes. A boa notícia é que, se souber mexer os pauzinhos nos bastidores, vai preparar o caminho para conquistar algo importante mais tarde. Relembrar os bons momentos em família pode aquecer seu coração. No romance, programa caseiro pode ser uma boa pedida. Ouça a sua intuição antes de se aproximar de alguém. Que tal dar uma chance a um amor das antigas.

Gêmeos

Você começa a segundona com um foco de dar inveja no trabalho, Gêmeos! Aproveite para traçar planos mais ambiciosos e mostrar seu lado responsável. A Lua entra em Áries ainda pela manhã e facilita na hora de sair da sua zona de conforto. O astral é perfeito para se arriscar um pouco mais, inclusive no trabalho, e vai sobrar disposição para colocar um projeto ousado em prática. As amizades ganham destaque e você pode se divertir se puder contar com a companhia dos amigos. A galera pode dar uma ajuda na conquista e te apresentar um crush interessante se está só. O companheirismo e o carinho animam os momentos ao lado de quem ama.

Câncer

O trabalho vai concentrar boa parte da sua energia nesta segundona, Câncer. Logo cedo, seu otimismo promete contagiar os colegas, mas depois a Lua estimula suas ambições e você tem tudo para se esforçar bastante e conquistar o reconhecimento que merece. A boa notícia é que isso deve se refletir diretamente no seu bolso, mesmo que seja mais tarde. Preste atenção em qualquer oportunidade para dar aquele gás na carreira. Tanta dedicação ao trabalho, porém, pode trazer algum estresse para a vida amorosa. Talvez a paquera não fique tão animada, mas seu lado sedutor ainda vai fazer sucesso! A dois, é hora de conversar sobre o futuro e reforçar os laços.

Leão

Você começa a semana com pique para fazer algumas mudanças profundas logo cedo, Leão. Mas o astral muda e o seu espírito de equipe tem tudo para contagiar os outros. E isso também vale para o trabalho: a união faz a força e você vai chegar mais longe se souber conquistar o apoio dos colegas. À noite, aposte no seu carisma para driblar as diferenças com quem não pensa da mesma maneira. A vontade de se aventurar por aí ajuda a movimentar o romance e pode servir de inspiração para planejar algo animado com quem ama. Tá na pista? Saia da rotina e mostre seu lado mais descontraído para conquistar o alvo. Paquera à distância conta com boas energias.

Virgem

No trabalho, tudo o que envolva cooperação e trabalho em equipe corre melhor logo cedo. A chegada da Lua em Áries ainda pela manhã avisa que mudanças e surpresas estão a caminho, Virgem! A tarde será perfeita para encerrar pendências e assuntos que estava empurrando com a barriga há algum tempo, especialmente no trabalho. Sua intuição continua em destaque e você vai chegar mais longe se prestar atenção aos seus instintos à noite. Agir de maneira discreta e esconder seus planos dos invejosos será o segredo para o sucesso. No romance, vai sobrar paixão para curtir momentos intensos à noite. A atração física promete muitas novidades na conquista.

Libra

Logo cedo, foque toda a atenção nas tarefas de rotina e pode se surpreender com o quanto as coisas vão render. A chegada da Lua em Áries promete as melhores vibes astrais para os relacionamentos em geral. Faça o possível para deixar a solidão bem longe, inclusive no trabalho. A tarde será perfeita para juntar forças com quem pensa como você, investir em uma parceria ou sociedade e contar com o seu carisma para contagiar os outros. Valorize as pessoas que estão sempre ao seu lado, especialmente os amigos. A vida a dois conta com uma dose extra de romantismo, o que ajuda a fortalecer ainda mais o romance. Tá de olho em alguém? Deixe as coisas se desenrolarem sem pressão.

Escorpião

Com Lua e Netuno em seu paraíso astral logo cedo, você começa a semana com uma dose extra de sorte e pode até se dar bem em sorteio ou aposta, Escorpião! Mas a Lua entra em Áries ainda pela manhã e avisa que o trabalho passa a ser o grande destaque desta segunda, meu cristalzinho. Para dar conta de tudo o que vai aparecer pela frente, talvez você tenha que fazer algum sacrifício, inclusive em casa. Mergulhe no serviço de cabeça e coloque as mãos na massa. Pode até pintar aumento ou promoção. Não deixe a rotina atrapalhar o romance, porque o mozão pode ficar chateado. A paquera tem mais chance de emplacar logo cedo: agilize os contatos.

Sagitário

A manhã será ideal para resolver qualquer assunto que envolva a família ou a sua casa, Sagita. Depois, com a Lua firme e forte em seu paraíso astral, você vai dar um show de simpatia e alto–astral por onde passar. No serviço, fica mais fácil se aproximar de clientes, convencer as pessoas e vender suas ideias. À tarde, pode surgir a oportunidade de fazer uma viagem rápida, inclusive a trabalho. A sorte vai sorrir para o seu lado e há chance de se dar bem em jogo ou sorteio. Paixão à primeira vista pode aquecer seu coração à tarde: viva essa experiência ao máximo. No romance, cubra o par de mimos porque as estrelas avisam que vai receber o mesmo em troca.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também