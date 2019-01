Idoso atira na esposa e morre no Inferninho

Homem que morreu depois de cair da cachoeira do Inferninho, em Campo Grande, foi identificado como Wilson de Arruda, 60 anos, o idoso havia atirado contra o rosto da esposa durante uma discussão e achou que ela tinha morrido.

De acordo com informações da Polícia Militar, na tarde de sexta-feira (18) uma equipe foi acionada para ir até a residência do casal, e acabaram encontrando a mulher com um ferimento no rosto e o marido tinha fugido após atirar nela.

A arma do crime, um revólver calibre 32 usado por Wilson foi encontrado na casa. A vítima foi socorrida e depois encaminhada para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Wilson pegou seu veículo, um Chevrolet Celta e foi até o "Inferninho", uma testemunha que estava na cachoeira, contou ele aparentava estar embriagado, Wilson desceu do carro cambaleando, foi para perto da cachoeira e caiu, explica.

Deixe seu Comentário

Leia Também