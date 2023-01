Paciente que estava amarrado em UPA consegue vaga na Santa Casa

Internado depois de passar dois meses sem conseguir dormir devido a gravidade do quadro de esquizofrenia, Geandre Batista Bueno de 49 anos conseguiu uma vaga para ser assistido em melhores condições do que as relatadas na UPA do Coronel Antonino.



O JD1 mostrou em uma matéria publicada ontem (25) pela manhã, que o paciente estava amarrado na maca do Pronto Atendimento, em razão de uma possível fuga, e medo de que ele pudesse se machucar. O filho tinha relatado a situação do pai na UPA enquanto esperavam uma vaga no Caps ou no Hospital Nosso Lar. “O problema é que ele não dorme e está amarrado. O leito tem mijo, os enfermeiros tem medo de soltar ele para limpar e ele fugir. Os remédios dele não estão fazendo mais efeito. Ele pode ficar aqui por semanas desse jeito, até eles descobrirem qual remédio vai funcionar, uma enfermeira avisou”.



No entanto, Geandre foi transferido para a Santa Casa, sendo assistido diretamente na ala de psiquiatria, de forma permanente, até que descubram um remédio que faça efeito, pois os antigos já não conseguem cumprir o papel no organismo do paciente.

"Meu pai conseguiu uma vaga e está internado. Agradeço de coração, a notícia chegou na imprensa e nas autoridades", compartilhou o filho Thiago.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), havia informado à nossa reportagem que estaria priorizando a transferência do paciente.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também