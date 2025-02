"Indignado", diz Riedel ao se solidarizar com morte de jornalista

A jornalista Vanessa Ricarte, de 42 anos, foi brutalmente assassinada pelo noivo na tarde de ontem (13), no bairro São Francisco, em Campo Grande. O feminicídio ocorreu momentos depois da vítima ter solicitado medidas protetivas contra o companheiro. A morte gerou indignação nos colegas de profissão, amigos e autoridades.

O governador Eduardo Riedel, usou as redes sociais para prestar condolências à família e se posicionar pela punição do autor, Caio Nascimento. Conforme o Chefe do Executivo, ao receber a notícias, ficou "profundamente impactado, indignado". E reforçou que o crime, "não pode passar com impunidade para ninguém envolvido nessa situação". Veja:

Your browser does not support HTML5 video.

Em declaração, a prefeita Adriane Lopes lamentou a perda da profissional que já atuou na Agência de Habitação do Município. "Um dia muito triste para as mulheres de Campo Grande [...]Não podemos nos calar, vamos levantar nossa voz para salvar vidas, e salvar mulheres, não só da nossa cidade, mas onde nós pudermos alcançar", declarou.



Quem também se manifestou foi a deputada federal, Camila Jara (PT). "Enfrentar a estrutura de dominação e aprimorar as políticas é fundamental para evitar mais vidas perdidas", escreveu.

Crime

Logo depois de sair da delegacia e chegar em casa na tarde de ontem (12), Vanessa foi atacada pelo homem, com três facadas no tórax e se trancou na cozinha, enquanto o agressor tentava arrombar a porta.

Vizinhos ouviram e chamaram a Polícia Militar. Vanessa foi resgatada em estado grave e levada para a Santa Casa de Campo Grande onde faleceu na madrugada desta quinta-feira (13), sendo a primeira vítima de feminicídio na Capital em 2025.



O homem que foi encontrado no local foi preso em flagrante. Os dois se casariam na sexta-feira (14) e Vanessa faria aniversário no domingo (16).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também