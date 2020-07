Irmãs de 100 e 96 anos se recuperam da Covid-19 em MS

Flávio Veras, com informações da assessoria

“Enquanto há, vida há esperança!” Essas foram as palavras de Myrthes Bastos, de 96 anos, que assim como sua irmã, Dirce Bastos Hass, de 100 anos, que é hipertensa, se tornaram um exemplo de superação e venceram a Covid-19. Como são vizinhas se visitam diariamente, e por vezes sentam-se juntas na varanda para tomar um ar livre e ver o movimento da rua.

Segundo a Prefeitura de Corumbá, Myrtes apresentou os primeiros sintomas da doença, como febre, tosse e cansaço. Devido aos sintomas, as duas realizaram o teste PCR/Swab. O enfermeiro, Franz Martins Eger, responsável pelo atendimento em casa das duas senhoras, explicou como chegou ao diagnóstico.

“ligamos para a Vigilância Epidemiológica do Município e realizaram o teste Swab, em dois dias o resultado positivo foi emitido. Elas foram tratadas com muita hidratação, repouso, e vitamina C. Não fizeram uso de outros medicamentos, apenas tratou-se os sintomas, claro que devido a idade, elas demoraram mais dias para se recuperar”, explicou.

Myrtes Bastos, relatou como sentiu-se. Fiquei mais de 15 dias ruim, fraca, sem olfato e paladar, mas quando estava doente não sentia que já ia para o lado de lá. Nunca fui pessimista. Enquanto há vida há esperança, nem lembro a minha idade, não se pode ficar desanimada”, ponderou.

E completou dizendo que eu segredo para a longevidade e saúde “é viver tranquila, sem stress, levar uma vida simples e se alimentar bem.”

Boletim Epidemiológico Corumbá

Até o dia 29 de julho, Corumbá já testou 8.859 pessoas, destas 1.166 foram positivas, sendo que 61,45% já estão recuperadas; 33,45% estão em isolamento; 2,07% estão internadas e 3,07% foram a óbito.

