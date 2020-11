JD1 cobrirá eleições em Dourados

Os portais de notícias JD1 e Dourados News firmaram parceria para a cobertura das eleições municipais deste ano. Durante todo o domingo de eleição, as equipes estarão nas ruas de Campo Grande e Dourados apurando as principais informações.

Pela manhã, o JD1 Notícias estará ao vivo pelo Facebook, com entrevistas com candidatos e políticos do Estado, além de link com repórteres nos locais de votação da capital e trará todos os detalhes da cobertura do Dourados News.

Na hora da apuração de votos, o JD1 entra ao vivo, a partir das 17 horas, trazendo a informação em tempo real.

