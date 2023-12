JD1TV AGORA: Obra da Suzano pega fogo em Ribas do Rio Pardo

Um incêndio, aparentemente de grandes proporções, tomou conta da obra do Projeto Cerrado da empresa de celulose Suzano, localizada em Ribas do Rio Pardo, durante a tarde desta quarta-feira (6).

Conforme as informações iniciais, repassadas pela própria empresa, as chamas atingiram uma das torres de resfriamento da fábrica em construção. Por sorte, não houve feridos no incidente.

Em nota encaminhada ao site Ribas Ordinário, a Suzano informou que o fogo já foi controlado pelas equipes de brigadistas da própria empresa. As causas do incêndio serão investigadas. Confira as imagens:

Deixe seu Comentário

Leia Também