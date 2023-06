JD1TV: Homem sofre queimadura de 2° grau ao levar choque na Afonso Pena

O funcionário de uma empresa de telefonia levou um choque elétrico ao fazer uma transposição de fios durante a manhã desta sexta-feira (9), no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua Alagoas, em Campo Grande.

Conforme o apurado pela reportagem do JD1 Notícias, o funcionário estava trabalhando com outros colegas, colocando fibra óptica na região. Em determinado momento, algum fio energizado acabou tento contato com o cabeamento que ele manuseava, fazendo com que o rapaz, de 26 anos, fosse eletrocutado.

Por sorte, a rede elétrica desliga de maneira automática para evitar acidentes como esse. Utilizando todos os EPIs necessários, o funcionário foi auxiliado por colegas até a chegada do Corpo de Bombeiros, SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), uma viatura da UNIMED e as equipes da Energisa.

O funcionário acabou sofrendo queimaduras de 2° grau nas mãos, sendo encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.

O trânsito chegou a ficar lento na região, uma vez que a área precisou ser isolada para evitar novos acidentes.

Assista:

Deixe seu Comentário

Leia Também