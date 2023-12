JD1TV: Moradores reclamam de "rio" de lama no Nova Campo Grande

Com maquinários para obra de pavimentação do asfalto da Rua 87, no bairro Nova Campo Grande, moradores reclamam de lama e impossibilidade de sair de casa, devido ao serviço realizado na via.

Administrador cooperativo de crédito, Joel Lucas Ferreira de 28 anos, conta que desde quinta-feira passada (30/11), as obras estão sendo feitas na região e no último domingo, quando os tratores chegaram na Rua 87, com as chuvas intensas, ninguém consegue sair de casa e quem sai atola. "A forma como está sendo feita a drenagem e pavimentação está trazendo prejuízos, eles abrem o buraco para fazer tubulações, mas na hora de tampar, eles só jogam a terra por cima, não fazem o trabalho de compactar e nivelar o solo, e quando chove o buraco começa a ceder e tudo acaba virando lama", contou o morador.

Além disso, Joel e outros moradores agora deixam o carro na esquina, pois não conseguem transitar com os veículos que atolam. "Um vizinho atolou na rua e só conseguiram retirar no outro dia. Esse transtorno está desde o domingo de manhã. Após a chuva ficamos ilhados, eu atolei o meu carro também, com a ajuda de duas pessoas consegui sair da lama para ir trabalhar. Estudantes, trabalhadores que fazem o trajeto a pé ou de bicicleta ficam em uma situação humilhante todos sujos. Agora meu carro vai dormir na esquina com risco de ser roubado porque não pode entrar na rua de casa", desabafou.

Joel destacou ainda que caso um vizinho precise de resgate ou de um motorista de aplicativo, as condições são precárias. "Hoje solicitei com próprio dinheiro que uma empresa colocasse pedra aqui na frente da minha casa para pelo menos tentar subir, mas resposta deles é que se a rua estiver atolando, eles não entregam".

Anair de Castro Pimdas de 34 anos conta que está tendo muita dificuldade para sair de casa e a locomoção está sendo apenas pela calçada. "Eu estou saindo só de moto por via das calçadas, o carro não dá nem para tirar da garagem", comentou.

Também moradora da Rua 87, Jéssica dos Santos de 25 anos, comenta que não consegue levar a filha na escola, por conta da falta de mobilidade. “Desde domingo não consigo sair de carro, minha filha não foi pra escola essa semana porque não tem como tirar o carro para levar e buscar. Essa rua é pequena, eles vieram cavando e tampando o buraco, e foi ficando lama, poderiam jogar um cascalho pelo menos para gente poder sair e entrar tranquilo”, relatou. Veja as imagens feitas por moradores:





Outra reclamação da vizinhança é a demora, já que mesmo estando no local há dias, os tratores continuam no mesmo trecho. A reportagem do JD1 Notícias entrou em contato com a Prefeitura de Campo Grande sobre o trabalho que está sendo feito na região e qual a previsão de finalização, mas não obtivemos retorno até o fechamento desta matéria.

