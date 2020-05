João Carreiro faz live para arrecadar doações em ação social nesta sexta

O cantor João Carreiro que atualmente mora em Campo Grande, fará a partir das 18h desta sexta-feira (8), uma live para ajudar na arrecadação de doações para famílias carentes em um momento de pandemia e isolamento onde muitas pessoas tiveram suas rendas reduzidas.

De acordo com o empresário do sertanejo, a transmissão será no Youtube do cantor, e irá durar por cerca de duas horas e meia a três horas, com mais de 50 músicas.

As doações são do Brasil inteiro. “Já recebemos doações de mil máscaras de São José do Rio Preto, e 600kg de verduras e frutas da cidade de Franca, ambas do Estado de São Paulo”, conforme o empresário as arrecadações fora do Estado de Mato Grosso do Sul ficarão para seus distritos locais.

A doação na live de hoje poderá ser feita através do número: (67) 98111-9797, ou durante a transmissão, o interessado poderá se identificar, falar de qual cidade é, e pronunciar o desejo de doar.

Os interessados também podem doar pelo site da Vaquinha Social ou apontar o celular para o Qr Code abaixo:

As doações serão destinadas para famílias carentes ou instituições. “Na segunda-feira (11), a gente recebe as doações para guardar e depois fazer a ação de entrega de alimentos”, finalizou o empresário de João Carreiro.

