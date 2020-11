Jovem é picado por jararaca quando procurava sinal de celular

Wesley Lucas Morel Pedroso, de 25 anos, foi picado por uma jararaca ao tentar conseguir melhorar o sinal de seu celular, em uma fazenda na zona rural de Coxim, que fica a 254 km de Campo Grande. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional.

Segundo informações do site Coxim Agora, a vítima estava falando ao celular por volta de 22 horas da noite deste domingo (08) e ao sair do interior da residência em busca de melhorar o sinal do aparelho foi picado no tornozelo pela serpente.

A vítima apresentava bastante náuseas e sentia muitas dores, foi resgatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que foi até a propriedade rural e realizou os procedimentos, em seguida foi levado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, em Coxim.

Wesley recebeu atendimento médico e passa bem.

