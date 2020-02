Jovem sai de casa e não dá notícias desde sábado

Gustavo Henrique Matos, 18 anos, saiu de casa no último sábado (15), por volta das 10h, e não é visto pelos familiares desde então, em Coxim – Mato Grosso do Sul.

Amigos e família procuram seu paradeiro. Em relato ao JD1 Notícias, a mãe de Gustavo, Lidiane Matos, contou que o garoto teria saído de casa na noite anterior e ao acordar no sábado teve uma discussão com a mesma.

O jovem estava com roupa e tênis preto, saindo de casa apenas com a roupa do corpo e um saco preto com outra muda de roupas e documentos. Quem tiver alguma informação pode ligar para o número (67) 99809-4276 e falar com Lidiane.

