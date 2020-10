Kauê Penna é o vencedor da 5ª temporada do 'The Voice Kids'

Neste domingo, 11, aconteceu a grande final do The Voice Kids e Kauê Penna foi o grande campeão da quinta temporada.

O menino de 14 anos era participante do time de Carlinhos Brown e deu show nas apresentações, se destancando entre os demais competidores.

Na final do reality show ele disputou com Maria Eduarda Ribeiro (Time Claudia, comandado por Mumuzinho) e Paulo Gomiz (Time Simone e Simaria), e recebeu 50,50% dos votos.

Kauê Penna foi o primeiro participante a se apresentar e cantou "Nada Mais (Lately)", de Stevie Wonder. Maria Eduarda Ribeiro foi a segunda finalista a subir ao palco e apresentou a música "Coleção". Paulo Gomiz encerrou a primeira rodada de apresentações com uma versão de "Blinding Lights".

Na segunda rodada Kauê cantou "Pra Sempre Vou Te Amar (Forever By Your Side)". Maria Eduarda emocionou ao cantar "De Volta Pro Aconchego". Paulo encerrou as apresentações com uma versão de "Beauty and the Beast".

Os técnicos também dividiram o palco com seus pupilos e Mumuzinho e Maria Eduarda Ribeiro cantaram "Sina", de Djavan. Carlinhos Brown e Kauê Penna encantaram ao cantar "Saúde", de Rita Lee, e Simaria e Paulo apresentaram o hit "Raspão", de Henrique & Diego.

O vencedor do realty show levou para casa um contrato com a gravadora Universal, gerenciamento de carreira e R$ 250 mil.

