Kayky Brito passa por fisioterapia e fonoaudiologia

O ator Kayky Brito, de 34 anos, passa por tratamento de fisioterapia e de fonoaudiologia em busca da recuperação após ser atropelado na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A informação é do boletim desta segunda-feira (18), enviado pelo Hospital Copa D'Or, na Zona Sul do RJ, onde ele está internado.

De acordo com a unidade de saúde, os médicos afirmam que ele tem uma boa evolução clínica. Na semana passada, o ator já havia começado o processo de reabilitação respiratória e motora.

Atropelamento grave

O ator foi hospitalizado no dia 2 de setembro, depois de ter sido atropelado na Barra da Tijuca. Ele atravessou a Avenida Lúcio Costa fora da faixa de pedestres.

Logo após o acidente, Kayky recebeu os primeiros cuidados médicos no Hospital Miguel Couto mas, no mesmo dia, foi transferido para o hospital particular.

O ator sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas pelo corpo com o impacto do atropelamento, e ficou em estado gravíssimo.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também