Latam amplia voos diários entre Dourados e Guarulhos a partir de domingo

A Latam Airlines Brasil vai aumentar a frequência de voos entre o Aeroporto Regional de Dourados Francisco de Matos Pereira e Guarulhos (SP) a partir de domingo, 1º de março. Serão voos todos os dias, exceto às quartas-feiras.

O voo de Guarulhos parte às 8h25 e chega em Dourados às 9h15, enquanto a saída de Dourados ocorre às 9h55, com chegada em Guarulhos às 12h45. As passagens para o trecho de ida estavam cotadas em R$ 3.174, enquanto a volta sai por R$ 1.588,66. A conectividade será ampliada ainda mais com operação diária a partir de 1º de abril.

A companhia começou a operar no aeroporto em 8 de setembro de 2024, inicialmente com voos às segundas, quintas e sextas-feiras.

Bombeiros adaptam rotina

O 2º Grupamento de Bombeiros Militar de Dourados mantém uma viatura específica para atendimento a aeronaves no local. Em dias de voo, uma guarnição de três militares se desloca ao aeródromo para checagem de equipamentos e testes da viatura, retornando ao quartel cerca de uma hora após a decolagem.

“Está em construção, acredito que até o final desse ano e o início do ano que vem a gente já tenha um local específico para atendimento no aeroporto”, afirma a tenente-coronel Karoline Porto, referindo-se à futura Seção Contra Incêndio (SCI), que permitirá a permanência de militares 24h se necessário.

Novo terminal

O projeto do novo terminal de embarque e desembarque tem investimento de R$ 39 milhões, com recursos do PAC e contrapartida do Governo do Estado. A obra incluirá a SCI, uma Estação Prestadora de Serviço de Telecomunicações e Tráfego Aéreo (EPTA), lanchonete e lojas comerciais, em uma área de 3 mil m².

O aeródromo havia ficado fechado por pelo menos três anos para obras de reforma, executadas pelo Exército com investimento total de R$ 135 milhões. Desde a reabertura, a gestão é feita pela Infraero, por meio de contrato com a prefeitura.



*Com informações do Dourados News

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também