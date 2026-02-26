Menu
Menu Busca quinta, 26 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Geral

Latam amplia voos diários entre Dourados e Guarulhos a partir de domingo

Aeroporto Regional de Dourados terá operações quase diárias e novos investimentos em estrutura e segurança

26 fevereiro 2026 - 18h10Taynara Menezes
Serão voos todos os dias, exceto às quartas-feirasSerão voos todos os dias, exceto às quartas-feiras   (John Milner/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

A Latam Airlines Brasil vai aumentar a frequência de voos entre o Aeroporto Regional de Dourados Francisco de Matos Pereira e Guarulhos (SP) a partir de domingo, 1º de março. Serão voos todos os dias, exceto às quartas-feiras.

O voo de Guarulhos parte às 8h25 e chega em Dourados às 9h15, enquanto a saída de Dourados ocorre às 9h55, com chegada em Guarulhos às 12h45. As passagens para o trecho de ida estavam cotadas em R$ 3.174, enquanto a volta sai por R$ 1.588,66. A conectividade será ampliada ainda mais com operação diária a partir de 1º de abril.

A companhia começou a operar no aeroporto em 8 de setembro de 2024, inicialmente com voos às segundas, quintas e sextas-feiras.

Bombeiros adaptam rotina

O 2º Grupamento de Bombeiros Militar de Dourados mantém uma viatura específica para atendimento a aeronaves no local. Em dias de voo, uma guarnição de três militares se desloca ao aeródromo para checagem de equipamentos e testes da viatura, retornando ao quartel cerca de uma hora após a decolagem.

“Está em construção, acredito que até o final desse ano e o início do ano que vem a gente já tenha um local específico para atendimento no aeroporto”, afirma a tenente-coronel Karoline Porto, referindo-se à futura Seção Contra Incêndio (SCI), que permitirá a permanência de militares 24h se necessário.

Novo terminal

O projeto do novo terminal de embarque e desembarque tem investimento de R$ 39 milhões, com recursos do PAC e contrapartida do Governo do Estado. A obra incluirá a SCI, uma Estação Prestadora de Serviço de Telecomunicações e Tráfego Aéreo (EPTA), lanchonete e lojas comerciais, em uma área de 3 mil m².

O aeródromo havia ficado fechado por pelo menos três anos para obras de reforma, executadas pelo Exército com investimento total de R$ 135 milhões. Desde a reabertura, a gestão é feita pela Infraero, por meio de contrato com a prefeitura.

*Com informações do Dourados News

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

A sessão pública da concorrência eletrônica está marcada para o dia 17 de março de 2026
Geral
MS abre licitação para construção da Casa da Mulher Brasileira em Corumbá
O anúncio foi feito nesta quarta-feira (25) pelo diretor-presidente da concessionária, Paulo Roberto dos Santos
Geral
MS receberá R$ 928 milhões para expansão e modernização da rede elétrica em 2026
Delegado da Polícia Civil Reginaldo Salomão - Foto: Luiz Vinicius
Polícia
Delegado da Decat explica que recebe muitas denúncias falsas usadas como vingança
Dupla foi presa em flagrante pelo homicídio
Justiça
Justiça nega liberdade a mulher envolvida no assassinato da prima em Campo Grande
Militar do Corpo de Bombeiros -
Justiça
Sargento do Corpo de Bombeiros de MS é condenado por importunação sexual
Procedimento cirúrgico - Foto: Ilustrativa / Rawpixel.com
Saúde
Desembargador manda sequestrar R$ 240 mil para garantir cirurgia cardíaca de idoso em MS
Isa Jane Marcondes - Foto: Câmara Municipal de Dourados
Interior
Promotor alerta para excessos e impõe limites à atuação de vereadora em Dourados
Faca apreendida - Foto: Reprodução / Processo
Justiça
Homem que matou jovem durante bebedeira é julgado nesta quinta-feira
Ary Raghiant Neto - Foto: Reprodução / OAB
Justiça
'Advogado na essência': desembargador deve sair do TJMS e voltar à advocacia em março
Cauã era considerado uma das promessas do país da modalidade
Geral
Morre aos 18 anos Cauã Batista, promessa do taekwondo brasileiro

Mais Lidas

Homem não pagava pensão há dois anos
Polícia
Homem fica dois anos sem pagar pensão e acaba preso em Campo Grande
Lula
Política
Lula deve vir para a COP15 Pantanal, em Campo Grande
Lula desembarcou na Ásia no último dia 18 e cumpriu agendas na Índia e na Coreia do Sul. Ainda nesta terça-feira, a comitiva presidencial embarca de volta para Brasília.
Brasil
Lula se reuniu com presidente dos Emirados Árabes Unidos
Famílias de MS recebem o Bolsa Família
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 9 nesta quinta