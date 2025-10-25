Menu
Lily Allen lança disco sobre traições do ex marido, ator de 'Stranger Things'

Disco de 16 dias aborda infidelidade, não monogamia e desabafos sobre a separação da cantora com David Harbour

25 outubro 2025 - 16h50Carla Andréa, com g1
Lily Allen canta sobre separação do ex-marido, David Harbour, em 'West End Girl'Lily Allen canta sobre separação do ex-marido, David Harbour, em 'West End Girl'   (Reprodução/g1)

A cantora Lily Allen lançou nesta sexta-feira (24) o álbum “West End Girl”, seu primeiro trabalho em sete anos. O lançamento surpresa chega após o divórcio da artista com o ator David Harbour, conhecido por “Stranger Things”. Casados desde 2020, o término da relação veio à tona no início deste ano.

Gravado em apenas 16 dias, no final de 2024, o disco serve como um registro das experiências pessoais de Lily durante a separação. Segundo a cantora, de 40 anos, parte das letras reflete fatos reais, enquanto outra parte é ficção.

“Há coisas que vivenciei em meu casamento, mas isso não quer dizer que tudo seja verdade. É inspirado no que aconteceu no relacionamento”, afirmou à revista Vogue britânica.

O álbum abre com a faixa “West End Girl”, na qual Lily narra a mudança para Nova York com Harbour e as filhas dela, e o início de mudanças na relação após receber convite para atuar em Londres.

Em “Sleepwalking”, ela relata a ausência de romance no casamento: “Você não vai me amar, nem vai me deixar. Você não me toca, mas ainda é carente”.

As músicas também abordam temas como não monogamia e traições. Em canções como “4chan Stan” e “Tennis”, Lily descreve infidelidades e quebra de confiança, direcionando até versos a uma suposta amante chamada Madeline.

Em “Pussy Palace”, a cantora relata ter encontrado sinais de relações extraconjugais no apartamento compartilhado, questionando se o parceiro seria viciado em sexo.

O disco encerra com reflexões sobre a separação e a tentativa de seguir em frente de forma digna, incluindo desabafos sobre sobriiedade e honestidade com os filhos, destacando o impacto emocional do término: “Mentir para as crianças e dizer que a separação foi mútua / Eu vou carregar toda a dor”.

“West End Girl” mistura experiências íntimas com narrativa artística, oferecendo um retrato direto e pessoal do fim do casamento de Lily Allen.

