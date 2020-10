Luan Santana faz homenagem emocionante para Jade após término

Em um publicação emocionante, feita para a ex-noiva, Jade Magalhães, o cantor Luan Santana em um longo texto, lembrou de vários momentos que passaram juntos e colocou oficialmente e para todo mundo ver um ponto final na relação de 12 anos.

O cantor iniciou a postagem ao lembrar que conheceu Jade no palco quando pediu para ela subir e dançar com ele. “Enquanto dançávamos senti cheiro de vida no pescoço dela. Mas não era a época certa para interpretá-lo, afinal, eu era um adolescente começando a viver as maravilhas de uma fama estrondosa e repentina”, escreveu.

Segundo ele, naquele dia ele falou no ouvido dela com os lábios tremendo, que queria levar ela para o hotel depois do show, e a resposta foi um “não”. Porém, apos algum tempo, ambos se encontraram pelas redes sociais da época e começaram a se falar até começarem de fato um romance.

Luan lembrou dos momentos mais felizes ao lado de Jade, “Viajamos o mundo em poltronas lado a lado no avião, assistindo ao mesmo filme, apertando play ao mesmo tempo e reclamando do gosto das comidas com tempero estranho que eles serviam”, disse.

Em seguida o cantor falou da separação, segundo ele o terminoocorreu já há algum tempo. “Há algumas semanas atrás terminamos. Choramos tanto que parecia que iria acabar o estoque de lágrimas dos olhos. Nos abraçamos tanto que parecia que iria dar câimbra nos cotovelos. Mas no fim, deixamos o destino fazer o trabalho dele.”

O cantor refletiu sobre o momento que ambos vivem. “Hoje, sentado nesse sofá listrado, olhando a lua pela janela, do outro lado do oceano, vejo que as lágrimas daquele momento eram metade tristeza, metade gratidão recíproca por uma história linda que vivemos. Épica”, finalizou.

Jade Magalhães confirmou nesta segunda (19), por meio de suas redes sociais, o término do noivado com Luan Santana. Os dois, que estavam juntos há 12 anos, planejavam se casar em 2021. Há algumas semanas, já existiam rumores que o relacionamento não vinha bem.

A pandemia pode ter causado a ruptura do casal, pois eles começaram a morar juntos durante este período de quarentena, o que pode ter desgastado a relação entre os dois.

