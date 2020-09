Luísa e Vitão anunciam namoro e web reage, 'nem Judas foi tão traíra'

A cantora Luísa Sonza e Vitão confirmaram na tarde de quinta-feira (10), que estão em um relacionamento sério. O casal recebeu elogios de amigos, mas muitos internautas fizeram questão de lembrar do ex-marido da loira, o comediante Whindersson Nunes.

Luísa e Vitão gravaram o clipe "Flores" em junho deste ano, pouco menos de dois meses após a cantora e Whindersson anunciarem o fim do casamento nas redes sociais.

Desde então, internautas já especulavam sobre o relacionamento de Luísa, e no fim na noite de ontem, após ela e Vitão postarem fotos juntos, a notícia foi um verdadeiro 'boom', que deixou o nome do casal e de Whindersson em alta por horas no Twitter.

Uma internauta postou. "Vendo o print do comentáriodo Vitão na foto da Lísa com o Whindersson 'Meu Casal' nem Judas foi tão traíra".

Em seu perfil, Whindersson lidou com a situação com muito humor e escreveu "o pai ta on desde maio".

Veja alguns tweets sobre o assunto:





