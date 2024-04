Madonna pede para brasileiros não falarem português durante show

Madonna confirmou show gratuito no Brasil, mais especificamente na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, oferecido pelo Banco Itaú, que acontecerá no dia 4 de maio. Mas parece que até a apresentação, ela não será agradável com os fãs brasileiros.

Durante um show da turnê "The Celebration Tour", Madonna “deu um fora” em alguns brasileiros que estavam na plateia. Em um vídeo, é possível ouvir a cantora os mandando parar de falar português.

"Não estou no Brasil ainda, então parem de falar português aqui”, disse ela. O vídeo viralizou nas redes sociais, e fãs brasileiros desaprovaram a fala de Madonna.

"Uma fofa, né?", escreveu um fã no X (antigo Twitter). "Então a senhora trate de falar apenas em português no Brasil, dona Madonna. Aqui não é EUA pra falar inglês", disse outro.

Veja o momento:

Madonna em novo show da "Celebration Tour": "Não estou no Brasil ainda, então parem de falar português aqui".



Uma fofa, né? kkkkkkkk pic.twitter.com/q5EbvzUFfu — Tom (@otomhenrique) April 11, 2024

