Mãe e bebê de 2 meses morrem após acidente na MS-382

Na tarde de quarta-feira (25), uma mulher de 20 anos e o seu filho, um bebê de dois meses morreram em um acidente na MS-382, entre Guia Lopes da Laguna e Bonito. O carro em que estavam saiu da pista e colidiu contra um coqueiro.

No veículo haviam cinco adultos além do bebê de colo, um menino de dois meses. Após a colisão, o condutor parou um carro que passava na rodovia, pegou uma carona e levou a jovem de 20 anos e o bebê para o hospital municipal de Bonito.

Porém, o bebê chegou já sem vida ao hospital. A mãe da criança, com um forte quadro de hemorragia interna morreu em seguida. Uma ambulância foi acionada e atendeu os outros ocupantes do carro.

Uma passageira que estava no veículo sofreu ferimentos leves, e um passageiro sofreu ferimentos graves e está internado. Já o motorista do Gol ainda não foi encontrado após deixar o bebê no hospital. O caso foi registrado na delegacia da cidade.

