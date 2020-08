Marun está internado com coronavírus

O ex-ministro da Secretária de Governo da Presidência da República, Carlos Marun, testou positivo para o novo coronavírus (covid-19) e está internado em um hospital de Porto Alegre – Rio Grande do Sul.

Ao JD1 Notícias, Marun disse que começou a sentir os primeiros sintomas na sexta feira (7) e no sábado (8) procurou atendimento médico. Ele informou ainda que está relativamente bem e recomendou que as pessoas se cuidem, respeitando as medidas estabelecidas pelas autoridades de saúde.

