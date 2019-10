Maternidade fica sem energia e médicos fazem cirurgia com luz de celular

Sarah Chaves, com informações do G1

A Maternidade Dona Evangelina Rosa, em Teresina, ficou sem energia elétrica de 13h30 às 18h de sexta-feira (5) devido a uma queda de energia no hospital. Durante o apagão, médicos tiveram que atender os pacientes e até mesmo realizar procedimento cirúrgico com o auxílio da luz de aparelhos celulares.

A instabilidade na rede elétrica teria afetado toda a região do entorno da unidade. Segundo a direção da maternidade, como a rede do local é trifásica, o gerador não reconheceu a falta de energia e por isso não funcionou em princípio.

De acordo com a direção, a companhia responsável pelo fornecimento de energia, Equatorial, foi acionada e esteve na maternidade, no entanto, a instabilidade na rede elétrica na região continua. Porém, os grupos geradores da Evangelina estão funcionando normalmente, mantendo a casa energizada.

O presidente do Sindicato dos Médicos do Piauí (Simepi), Samuel Moreira Rego, postou no Facebook fotos da maternidade e Hospital de Urgência de Teresina (HUT) sem energia, e reclamou sobre o problema.

"Maternidade Dona Evangelina Rosa ( Hospital do Estado) e HUT (Hospital da Prefeitura de Teresina) funcionando ontem à luz de lanterna de celular. Até quando os gestores seguirão desprezando a saúde pública do nosso povo? Enquanto isso, médicos trabalham sobrecarregados no limite do estresse para cumprirem sua missão de salvar vidas", declarou.

Em nota, a direção do HUT informou que a energia faltou 18h30 de sexta-feira e voltou somente às 5h deste sábado (5). Contudo, a unidade hospitalar possui quatro grupo geradores que alimentam o Pronto Atendimento, Centro Cirúrgico, UTI’s, além de lâmpadas e tomadas alternadas por todo hospital.

"É importante ressaltar que nenhum paciente teve seu atendimento prejudicado pela falta de energia. Os geradores entraram alimentando as principais áreas do hospital", disse.

A Equatorial informou que vem operando com mais de 30 equipes para solucionar problemas decorrentes do temporal ocorrido nessa sexta-feira em Teresina, que registrou rajadas de vento de 100 km/h e deixou estragos na cidade

Deixe seu Comentário

Leia Também