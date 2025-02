Me adota? Filhotes de cachorros são abandonados em Praça do Parque Novos Estados

Seis filhotes de cachorro SRD (sem raça definida) foram abandonados em uma Praça localizada na na Rua Baraúnas, no bairro Parque dos Novos Estados, em Campo Grande. Comovidos com a situação, a vizinhança adotou quatro deles, mas ainda restam duas fêmeas no local, precisando de um lar.

Ao JD1, uma moradora relatou que os filhotes apenas "apareceram lá", sem informações de quem teria os abandonado. Segundo ela, um homem de bicicleta adotou dois, um rapaz também pegou um filhote. "Eles estavam bem cuidados, mas se ninguém adotasse ia acabar morrendo. Não posso ficar, mas vou procurar um dono".

Soltos na praça, ainda restam duas fêmeas sem donos. Aqueles que tiverem interesse, a Praça fica nesta localização.

Abandonar é crime!

Vale destacar que, além de cruel e desumano, abandonar animais em logradouros públicos é crime ambiental, conforme a lei 9605/98- Art. 32, sob pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa.

