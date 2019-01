Mega acumula e pode pagar R$ 25 mi na terça-feira

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.114 da Mega-Sena e o prêmio principal, segundo estimativa da Caixa, acumulou em R$ 25 milhões. O sorteio foi realizado no sábado (12), em São Paulo.



São as seguintes as dezenas sorteadas: 17 - 25 - 30 - 35 - 42 - 57.



A quina teve 70 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 34.091,54. Outras 4.376 apostas acertaram a quadra; cada uma receberá R$ 779,05.



O próximo sorteio será na terça-feira (15). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país.



O bilhete simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.

Deixe seu Comentário

Leia Também