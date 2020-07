Mega-Sena não tem ganhador e acumula em R$ 44 milhões

Após o sorteio sem ganhadores no sábado (11), o concurso 2.278 da Mega-Sena acumulou em R$ 44 milhões.



Os números sorteados foram 08, 17, 34, 37, 43 e 45.



O próximo sorteio que ocorrerá na terça-feira (14), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, está estimado em R$ 44 milhões.



Já a quina teve 98 apostas vencedoras que vão receber, cada uma, R$ 35.640. A quadra teve 6.533 apostas vencedoras e paga prêmio de R$ 763 a cada.



Mega semana das férias



Tradicionalmente, a Mega-Sena tem dois sorteios semanais, aos sábados e quartas-feiras. Em julho, no entanto, a Caixa promove a mega semana das férias, com três concursos na próxim a semana, que ocorrerão na terça-feira, quinta-feira (16) e sábado (18).



As apostas para o próximo concurso da Mega-Sena podem ser feitas até as 18h de terça-feira.



