"Ficar bonito pra Jesus", diz menino ao pedir chinelo em cartinha de natal

O que para muitas pessoas é considerado algo banal, para um menino morador do bairro Goiana, em São Roque, interior de São Paulo, ter um calçado significa muito. Paulo de 10 anos, acreditando na magia do Natal, pediu um par de chinelos para ele e seus irmãos celebrarem a data.

A carta com o pedido simples e de cortar o coração foi recebida pelo equipe do Jornal Correio do Interior, que foi conhecer um pouco mais da história de Paulo, que tem quatro irmãos (incluindo uma menina autista), todos unidos.

Os irmãos de Paulo são: Julia de 6 anos, Natan de 14 anos, Luiz de 12 anos e Natalia de 13 anos que é autista. Na carta, em breve detalhes, ele destaca que não tem condições de comprar chinelos e listou o número de calçado que cada um dos seus irmãos usa.

Apesar de toda dificuldade que Paulo vive com a família, o que mais chama atenção na história é que ele não pediu comida, ou qualquer outro item como brinquedo. Paulo destacou na carta que escolheu o chinelo pois seu desejo é estar bonito para Jesus no dia do natal, juntamente com seus irmãos.

Essa é mais uma história de cortar o coração que causa reflexão de modo geral sobre a vida. Quem quiser ajudar e conhecer de perto a realidade de Paulo, basta realizar uma visita ao garoto na rua Paulo Sabatini 260.

Deixe seu Comentário

Leia Também