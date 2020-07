Ministro da Educação, Milton Ribeiro testa positivo para coronavírus

Sarah Chaves, com informações da CNN Brasil

O ministro da Educação, Milton Ribeiro,empossado no cargo há menos de uma semana, anunciou nesta segunda-feira (20), ter sido diagnosticado com coronavírus

A assessoria do ministro confirmou ao analista de política da CNN Igor Gadelha que ele está trabalhando do hotel onde está hospedado em Brasília. Em seu perfil no Twitter, Milton diz que recebeu os resultados hoje mesmo"Já estou medicado e despacharei remotamente", escreveu.

Mais cedo, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni , também afirmou ter contraído a doença.

Ribeiro é o quarto ministro a pegar a doença. Em março, Augusto Heleno e Bento Albuquerque, titulares do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) e de Minas e Energia, respectivamente, foram infectados em uma viagem presidencial aos Estados Unidos.

