Modelo Ana Hickmann pede divórcio com boletim de ocorrência por lesão corporal

A modelo e apresentadora Ana Hickmann entrou com um pedido de divórcio de Alexandre Correa na quarta-feira (22) após registrar um boletim de ocorrência por lesão corporal e violência doméstica. O pedido foi feito com base na lei Maria da Penha.

Ana Hickmann pediu medida protetiva de urgência contra Alexandre Correa. O pedido foi baseado em uma notícia de que ele teria uma arma. A Polícia Civil esteve na casa de Correa e cumpriu um mandado de busca, mas não encontrou nada.

O advogado de Alexandre, Enio Martins Murad, informou que Correa também entrou com um pedido de divórcio. Segundo ele, o pedido foi feito após o apartamento de Alexandre ter sido vistoriado pela polícia na quinta-feira (23). Ele prestou depoimento na Delegacia da Mulher de Itu/SP, no mesmo dia.

"Ontem quando fui na delegacia de Itu prestar o meu depoimento, eu fui revistado. Não acharam arma, revistaram meu carro, não acharam arma. Concomitantemente eu prestava o meu depoimento na delegacia da mulher de Itu, a polícia civil arrombou o meu apartamento em São Paulo a procura de arma e também não achou arma", disse Alexandre em um vídeo publicado nas redes sociais.

A assessoria da Ana Hickmann informou que "todos os processos estão sob segredo de justiça. Ana Hickmann confia na justiça e já prestou todos os esclarecimentos necessários."

O caso

Segundo o boletim de ocorrência, Ana Hickmann acionou a Polícia Militar pelo telefone na tarde do dia 11 de novembro. Em seguida, a corporação foi até o condomínio de alto padrão onde o casal mora, em Itu .

No local, conforme o registro, a modelo relatou aos policiais que estava na cozinha da casa da família, por volta das 15h30. Junto do casal, estavam o filho, de 10 anos, e duas funcionárias.

Ana Hickmann contou aos policiais que conversava com o filho e que o marido não teria gostado do conteúdo da conversa e começou a repreendê-la, aumentando o tom de voz, o que teria assustado o filho do casal, que saiu do ambiente.

Conforme o B.O., a modelo relatou que, após a discussão, Alexandre Correa a teria pressionado contra a parede e ameaçado agredi-la com uma cabeçada. Ela afirmou que conseguiu afastar o marido e pegar o celular, mas, neste momento, Alexandre teria fechado a porta de correr da cozinha, pressionando o braço esquerdo dela.

Ainda de acordo com o registro, Ana Hickmann disse que conseguiu trancar Alexandre no lado externo da casa e chamar a polícia. Quando a PM chegou à residência, Alexandre não estava mais no local.

Em uma postagem nas redes sociais, pouco tempo depois do caso, Alexandre Correa afirmou que o desentendimento foi uma situação isolada e que não gerou maiores consequências.

"Nota de esclarecimento: De fato, na tarde de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo veiculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno. Aproveito a oportunidade para pedir minhas mais sinceras desculpas a toda minha família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servi a Ana como seu agente, com todo zelo, carinho e respeito, como assim trato as 7 mulheres com quem trabalho no meu escritório".

