Morre cão responsável por localizar vítimas em Brumadinho

Priscilla Porangaba, com informações do JC

O cachorrinho que ajudou no resgate de desaparecidos na tragédia de Brumadinho (MG), em janeiro deste ano, morreu aos 5 anos e 2 meses.

"Graças à atuação dele, inúmeras famílias puderam ter seus entes queridos localizados e velados. Thor era considerado uma referência nacional na localização de pessoas desaparecidas", diz nota de pesar dos Bombeiros, publicada nessa segunda-feira (28).

Thor era um border collie e faleceu após uma infecção generalizada e um quadro de pancreatite, que é a infecção no pâncreas, no último sábado (26). Segundo a publicação, ele também tinha um diagnóstico de leishmaniose, uma doença provocada por parasita.

O corpo do animal, segundo a corporação, será cremado em cerimônia fechada. Thor era especializado em encontrar pessoas desaparecidas e também participou do resgate em Mariana, também em Minas, em 2015.

Ele integrava a equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Além das tragédias das barragens, ele ainda participou de ocorrências como o desaparecimento do esportista francês Gilbert Eric Welterlin e o desabamento de edificações no bairro Mantiqueira, em Belo Horizonte.

