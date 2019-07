Morre mãe da ex-presidente Dilma Rousseff

A mãe da ex-presidente da República Dilma Rousseff (PT), Dilma Jane da Silva, morreu na manhã deste sábado (13), em Belo Horizonte (MG), aos 96 anos.

A ex-presidente está em Londres e organiza a volta ao Brasil, o que deverá acontecer só na manhã deste domingo (14).

O falecimento de Dilma Jane foi confirmado pela presidente do PT em Minas Gerais, Cida de Jesus, e pelo ex-ministro da Previdência, Carlos Eduardo Gabas. A causa da morte ainda não foi divulgada. Dilma Jane sofria do mal de Alzheimer.

Professora aposentada, a mãe da ex-presidente nasceu no Rio de Janeiro, mas passou a maior parte da vida na capital mineira, no bairro Pampulha, região norte da capital.

Em abril do ano passado, ao transferir o título eleitoral do Rio Grande do Sul para Minas Gerais, a ex-presidente disse que um dos motivos da mudança era a saúde da mãe.

O sepultamento será em Belo Horizonte, em local ainda não divulgado.

