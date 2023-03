Morre o deputado Amarildo Cruz

Saiba Mais Geral Amarildo aguarda autorização médica para ir para SP

O deputado estadual Amarildo Cruz acaba de falecer, aos 60 anos, nesta sexta-feira (17), conforme informações da assessoria do deputado.



O parlamentar estava internado no hospital Proncor de Campo Grande aguardando uma melhora no quadro clínico para poder ser transferido para São Paulo, mas infelizmente não resistiu.

Confira a nota oficial:

Saiba Mais Geral Amarildo aguarda autorização médica para ir para SP

Deixe seu Comentário

Leia Também