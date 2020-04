Morre primeira advogada transexual negra do MS

A jovem advogada Alanys Matheusa, 22 anos, coordenadora municipal do Movimento Negro Unificado de Campo Grande (MNU-CG), e filiada ao PSOL, morreu na manhã desta terça-feira (14), na capital após dois ataques cardiorrespiratórios.

De acordo com, a também coordenadora municipal do Movimento Negro Unificado, e integrante Diretório Municipal de Movimentos Sociais no PSOL, Rosana Santos de Oliveira, a família de Alanys já tinha histórico de problemas cardíacos.

“Ela passou mal às 7h da manhã, a família levou ela para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Leblon, porém Alanys já estava sem pulso. A massagem cardíaca não funcionou, foi muito rápido’, alegou Rosana.

Segundo Rosana, o velório será às 8h da manhã desta quarta-feira (15), na Pax da rua 13 de Maio, próximo ao Sicred, porém devido a pandemia, é recomendado grupos pequenos de pessoas para evitar aglomerações.

Reconhecimento Nacional

Alanys Matheusa ficou conhecida nacionalmente após ter destaque na revista Intercept Brasil como a primeira mulher transexual negra e periférica a se tornar advogada no Mato Grosso do Sul.

A adesão de Alanys ao POL ocorreu logo no início deste mês, e em nota de pesar, o Executivo Municipal da sigla, se despediu da advogada. “Foi motivo de muito orgulho e a memória de sua luta, força e coragem permanecerão vivas em nossa história".





Deixe seu Comentário

Leia Também