Motociclista atingido por caminhonete na Nelly Martins está em estado gravíssimo

Saiba Mais Polícia Motorista joga caminhonete em cima de motociclista em discussão na Nelly Martins

Após uma possível rixa na Avenida Nelly Martins, que ocasionou a colisão de uma caminhonete e uma moto, no bairro Carandá Bosque em Campo Grande, a vítima foi socorrida em estado grave no início desta tarde.

“Houve perda do capacete no momento da queda, o que resultou em traumatismo craniano, além de diversas escoriações pelo corpo. A vítima está com os sinais vitais estáveis, mas com trauma bem grave”, informou o médico da unidade de resgate, Tenente Dermival.

O motoqueiro foi encaminhado para o Hospital Santa Casa, onde deverá ficar internado. A equipe de reportagem do JD1 esteve no local, onde a vítima foi socorrida desacordada. Depois do acidente, o motorista da caminhonete fugiu.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Saiba Mais Polícia Motorista joga caminhonete em cima de motociclista em discussão na Nelly Martins

Deixe seu Comentário

Leia Também