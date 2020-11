Motoentregador precisa de doação de sangue após ser atingido por caminhonete

Jeferson Bastos dos Santos, de 18 anos, está internado na Santa Casa de Campo Grande, desde a madrugada de sábado para domingo (8), quando sofreu um acidente de trânsito. O jovem está precisando de doação de sangue.

Conforme as informações repassadas ao JD1 Notícias, Jeferson estava fazendo a sua última entrega, quando um homem bêbado em uma caminhonete bateu nele na avenida das Bandeiras, próximo a conveniência do Chorão, em seguida fugiu do local sem prestar socorro a vítima.

O rapaz foi socorrido e já passou por três cirurgias, uma no fêmur, uma no braço e também na mão e também teve uma perfuração no fígado.

Ele apresenta um quadro estável, mas tem ficado bastante agitado no Centro de Terapia Intensivo (CTI), e precisa de sangue.

Para doar basta procurar o Hemosul, que fica na avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304, Centro, Campo Grande. O telefone para contato é o (67) 3312-1500.





