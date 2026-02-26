Menu
MS abre licitação para construção da Casa da Mulher Brasileira em Corumbá

Unidade vai integrar serviços de segurança, justiça e assistência para atendimento a mulheres em situação de violência

26 fevereiro 2026 - 19h33Taynara Menezes
A sessão pública da concorrência eletrônica está marcada para o dia 17 de março de 2026A sessão pública da concorrência eletrônica está marcada para o dia 17 de março de 2026   (Foto: Divulgação Agesul )

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou nesta quinta-feira (26) o edital de licitação para a construção da Casa da Mulher Brasileira em Corumbá. O projeto será executado pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e tem custo estimado em R$ 8,4 milhões.

A futura unidade será construída na esquina da Rua Campo Grande com a Rua 21 de Setembro, no bairro Aeroporto, ocupando uma área de 1.372,10 metros quadrados. O espaço vai concentrar diversos serviços especializados voltados ao atendimento de mulheres em situação de violência, fortalecendo a rede de proteção na região pantaneira.

O local contará com Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), salas para o Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública, cartório, sala de audiências, atendimento psicossocial, setor administrativo, espaços multiuso e brinquedoteca. A proposta é oferecer um atendimento integrado, ágil e humanizado.

O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, destacou a relevância social da obra. “É um investimento social estratégico. A Agesul trabalha para garantir eficiência na execução e qualidade na entrega do equipamento. A unidade vai ampliar o acesso das mulheres a serviços integrados de acolhimento, justiça e assistência, promovendo mais dignidade e segurança”, afirmou.

A sessão pública da concorrência eletrônica está marcada para o dia 17 de março de 2026, às 9h30, e seguirá o critério de menor preço.

