Mulher morre após colidir moto em cavalo na BR-262

Joyce Cristina Gomes Mendes, de 24 anos, morreu após um acidente na BR-262. Ela estava em uma motocicleta que colidiu contra um cavalo na pista, na região de Água Clara, que fica a 193 quilômetros de Campo Grande.

A vítima seguia pela via em sua motocicleta, ela estava acompanhada de uma mulher de 40 anos, quando em determinado momento acabou colidindo com um cavalo, que estava solto na pista. Joyce morreu no local a mulher foi socorrida e encaminhada para o hospital em Três Lagoas.

Conforme o boletim de ocorrência, o proprietário do animal disse que levava o cavalo com uma corda, quando teve uma dor de barriga e precisou amarrar o cavalo em uma moita de capim e ir até um matagal. O animal teria se soltado e caminhava sozinho pela pista, quando aconteceu o acidente.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.

Deixe seu Comentário

Leia Também