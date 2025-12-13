Menu
Geral

Natal chega aos corredores do Humap com visita do Papai Noel

Visita anual levou carinho, sorrisos e esperança a colaboradores, pacientes e acompanhantes

13 dezembro 2025 - 14h12Sarah Chaves
Ary Correa Barbosa fez sua estreia como o 'Bom Velhinho'Ary Correa Barbosa fez sua estreia como o 'Bom Velhinho'   (Foto: Ebserh)

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh) recebeu, ao longo de dois dias, a visita do Papai Noel como parte das ações de fim de ano realizadas na unidade. A atividade, tradicional no hospital, percorreu enfermarias, setores administrativos e unidades de atendimento nos períodos da manhã, tarde e noite.

Neste ano, o papel foi desempenhado por Ary Correa Barbosa, funcionário da biblioteca da OAB-MS, que participou pela primeira vez da ação. Convidado por um grupo parceiro, ele percorreu todas as áreas do hospital, conversou com pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde e distribuiu doces.

“Foi uma experiência muito marcante. O contato com as pessoas e a receptividade que encontrei no hospital me surpreenderam”, relatou Ary após a visita.

Segundo a superintendência do Humap, a ação tem como objetivo oferecer um momento de acolhimento e humanização no ambiente hospitalar, especialmente para pacientes em tratamento e profissionais que atuam diretamente na assistência. Para a superintendente do hospital, Andrea Lindeberg, iniciativas desse tipo contribuem para tornar a rotina hospitalar menos pesada. “São ações simples, mas que ajudam a criar um ambiente mais acolhedor para pacientes, acompanhantes e equipes”, afirmou.

Pacientes internados relataram que a ação proporcionou um momento de distração e conforto emocional durante o tratamento. 

