No Paraguai, obras da Bioceânica seguem em ritmo acelerado

Com sete frentes de obras e trabalhos noturnos e aos finais de semana, as obras da Rota Bioceânica seguem em ritmo acelerado no Paraguai, na região do município Carmelo Peralta, que faz fronteira com a cidade sul-mato-grossense, Porto Murtinho.

No último fim de semana, foi realizado o transporte e iniciada a colocação de vigas de concreto para a ponte sobre um riacho a 25 km de Carmelo Peralta. Nesta frente, já foi concluída a colocação do solo-cal enquanto a colocação do solo-cimento continua – que são as bases de preparação do terreno para que seja feita a pavimentação. Esse mesmo procedimento segue em ritmo acelerado nas frentes de trabalho em Loma Plata, segundo o governo paraguaio.

O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, recebeu a informação de que por volta de 20 de novembro a empresa que executa a obra concluirá mais um trecho do corredor bioneânico, que sai de Carmelo Peralta. “Serão mais 12 km, com toda a sinalização. A obra está fluindo e o projeto segue dentro do cronograma, o que é fundamental sob o ponto de vista de credibilidade e de atração de investimentos. Há um forte entendimento, de todos os países por onde essa Rota vai passar, da importância desse projeto para o desenvolvimento econômico e social dessas localidades”, comentou.

No início do mês de outubro, autoridades do Brasil e do Paraguai criaram uma Comissão Mista para acompanhar e definir os detalhes da construção da ponte sobre o Rio Paraguai que vai ligar Porto Murtinho a Carmelo Peralta, com investimento previsto de US$ 75 milhões a ser custeado pela Itaipu binacional.

O corredor rodoviário, quando estiver pronto, ligará Brasil, Paraguai, Argentina e Chile.

Deixe seu Comentário

Leia Também