Nova York relembra o atentado as Torres Gêmeas no 11 de setembro

A cidade de Nova York recordou nesta quarta-feira (11) o atentado terrorista as Torres Gêmeas que ocorreu ha exatos 18 anos, e matou quase 3.000. Cerimônia solene aconteceu no Marco Zero, onde os aviões sequestrados pelo grupo Al Qaeda derrubaram as Torres. Esse foi o ataque mais mortal ocorrido em solo americano desde Pearl Harbour, em 1941.

O governador de Nova York, Andrew Cuomo, o prefeito Bill de Blasio, assim como os seus antecessores Michael Bloomberg e Rudy Giuliani, estavam entre os que compareceram à cerimônia. O ato se tornou uma tradição anual, principalmente com os parentes lendo a longa lista de mortos e dizendo algumas palavras sobre essas vítimas. A cerimônia dura cerca de quatro horas.

“Nós amamos vocês, sentimos sua falta e vocês sempre serão os herói da América”, afirmou uma mulher depois de ler os nomes de seu irmão e primo mortos na tragédia.

Parentes se abraçaram e se consolaram, deixando rosas no memorial. Alguns seguravam cartazes com imagens de seus entes queridos que foram mortos pelos terroristas.





Momento em que a segunda torre foi atingida enquanto a primeira ja havia sido atacada.

Deixe seu Comentário

Leia Também