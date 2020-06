Novas demissões da Globo podem tirar Fernanda Montenegro e Susana Vieira

Sarah Chaves, com informações do A Tarde é Sua

Os atores e atrizes, Susana Vieira, Cauã Reymond, Elizabeth Savalla, Antônio Calloni e Fernanda Montenegro, podem ser os próximos que terão seu contrato com a Rede Globo findado, de acordo com o colunista do programa A Tarde É Sua, Alessandro Lo Bianco

O jornalista afirmou que cinco integrantes das telenovelas estariam de malas prontas, em uma medida da emissora para conter os gastos.

Diversos nomes conhecidos também já deixaram a Globo. A emissora dispensou a atriz Vera Fischer, o ator e roteirista Miguel Falabella e o ator José de Abreu.

Além desses, outros atores do primeiro escalão deixaram de ter contrato fixo com a emissora, como Malu Mader, Carolina Ferraz, Malvino Salvador, Bianca Bin e Bruno Gagliasso –este último, que optou por não renovar seu contrato na emissora e assinou com a Netflix no fim do ano passado, mas continua disponível na Globoplay.

Quem também deixou dez vez a emissora foi Bruna Marquezine, que vinha cumprindo uma espécie de quarentena, e agora está em condições de aceitar propostas de outros canais e plataformas. Além desses, outros nomes conhecidos como Zeca Camargo, Regina Duarte, Marcio Canuto, Tiago Abravanel.

