OAB homenageia desembargador Marcos Brito

O ouvidor do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS) desembargador Marcos de Brito, recebeu nesta quinta-feira (12) uma Moção de Congratulação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MS).

A homenagem foi outorgada na última seção do 79° Colégio de Presidentes da OAB/MS. O presidente Mansour Elias Karmouche destacou que o ouvidor do TJ-MS é de enorme grandeza para a advocacia. “Na qualidade de ouvidor, o mesmo recebe diversas demandas da capital e principalmente do interior e as atende com deferência, dignidade e resolutividade. Faz isso com muito empenho e atende as reivindicações da nossa classe”, disse.

O desembargador homenageado cumprimentou a todos os advogados e advogadas e agradeceu o reconhecimento. “É uma grande honra atender a advocacia. Tenho um bom relacionamento com todos. A arrogância é a palavra de quem tem medo e tenho a humildade de dizer não sei, mas vou procurar. Por isso, sempre que posso, quero atender as pessoas. Acredito que estamos no caminho certo. Estou sempre à disposição. Muito obrigado”, retribuiu.

Marcos de Brito é natural de Campo Grande e formado em Direito pela antiga FUCMT. Em 2010 foi designado para ser Juiz Auxiliar da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça e em 2011 tornou-se Juiz Auxiliar da Presidência do TJMS até abril de 2012, quando passou a atuar como Desembargador em substituição.

