OAB lança fórum de segurança na fronteira

Integração das ações entre as polícias brasileira, do Paraguai e Bolívia, além da criação de um laboratório de inteligência na fronteira, são algumas das propostas defendidas pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Mansur Karmouche, durante o lançamento do Fórum Permanente de Segurança na Fronteira, na manhã desta sexta-feira (26).

O Fórum será realizado no dia 22 de agosto no campus da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) das 7h às 18h e contará com a participação de representantes dos governos do Paraguai e Portugal e da Organização das Nações Unidas (ONU).

Mansur Karmouche defendeu mais investimentos na área da segurança na fronteira, atribuição do Governo Federal, e também a união de esforços no combate aos crimes transfronteiriços. “Esta ação precisa ser integrada pela nossa polícia local, além da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e países vizinhos, pois assim teremos um Estado mais seguro”, afirmou.

O lançamento foi feito como parte das comemorações dos 40 anos da OAB/MS, na sede da seccional da Ordem, em Campo Grande. A procuradora-Geral do Estado, Fabíola Marquetti Sanches Rahim representou o Governo do Estado na solenidade, que contou também com a presença do prefeito da Capital, Marquinhos Trad, procurador-geral de Justiça, Paulo Passos, superintendente da Polícia Federal, Cleo Mazotti, presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, João Carlos Polidoro.

Faça a inscrição e veja a programação do Fórum aqui.

