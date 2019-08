OAB-MS concede honraria a mais de 200 personalidades

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS) realizou, na quinta-feira (29), Sessão Magna para comemorar os 40 anos da entidade, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. A Ordem concedeu honraria a mais de 200 personalidades públicas que prestaram relevantes serviços à advocacia sul-mato-grossense.

O presidente da OAB-MS, Mansour Elias Karmouche, durante discurso, mencionou que é “indispensável afirmar que se trata de uma honra para a atual diretoria comemorar a passagem dos 40 anos de existência da entidade, neste momento histórico”. O presidente da Seccional falou também sobre o grande momento de transformação no Brasil e no mundo. “A sociedade busca novos caminhos, tentando compreender o sentido da história e da realidade. Desse modo, podemos ser um farol a iluminar o debate e sermos peça-chave no encontro de soluções para nossos dilemas”, disse.

O vice-governador Murilo Zauith citou que o momento foi de júbilo, por celebrar quatro décadas de história da Seccional. “Há muito que se comemorar, sobretudo a persistência dos advogados pioneiros que, de forma destemida, enfrentaram os percalços de angústia e julgamento dos demais que estiveram à frente da instituição ao longo desses 40 anos. A OAB não apenas representa, mas seleciona e disciplina advogados a ter o compromisso de ser o porta-voz do cidadão”.

O deputado Fábio Trad, que já esteve à frente da presidência da OAB-MS (2007-2009), também esteve na solenidade e discursou sobre o papel da entidade. “A OAB só cresce, se consolida e é respeitada quando tem coragem de incomodar o poder. Porque ela tem que cumprir o papel de antipoder para tratar da tutela dos direitos do cidadão, aqueles que não detém parcela de poder”, defendeu.

Também homenageada, a senadora Simone Tebet dividiu a comenda com o pai, Ramez Tebet, e falou da honra em fazer parte da classe. “Estou política, mas sou advogada. Política enquanto o povo de Mato Grosso do Sul assim me permitir, mas sou advogada enquanto os desígnios de Deus o fizer. Divido essa homenagem com o meu pai porque, com o seu exemplo de honestidade e ética, mostrou que o caminho do bem é o único possível para fazer a diferença. Graças a ele trilhei o caminho da advocacia”, comemorou.

Recebeu a honraria em nome do governador Reinaldo Azambuja, o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel. Em discurso, ele enfatizou a atuação da OAB/MS em prol da democracia.

O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Paschoal Carmello Leandro, falou sobre seu sentimento de gratidão. “Entendo que todos os senhores presentes e homenageados devem estar se sentindo agradecidos por tudo que este Estado proporcionou, nesses 40 anos da história. Pela Comenda Grã-Colar, reconhecimento ímpar prestado por esta instituição, sou imensamente grato, em especial ao presidente Mansour Karmouche e aos demais diretores”, celebrou.

